Galatasaray Emre Mor transferini neden açıklamıyor?

Emre Mor ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray’ın transferi resmiyete dökememesinin nedeni belli oldu.

Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Emre Mor'un transferi için "KAP açıklamasını bekleyelim. Emre çok yetenekli bir kardeşimiz. Yuvasına geldi diye düşünüyoruz" diyerek transferin bittiğini ima etmişti. Ancak bu açıklamanın ardından günler geçmesine rağmen KAP bildirimi geldi. Sarı Kırmızılılar da sessizliğe büründü. Sürecin uzamasının perde arkasında menajerlik krizinin olduğu ortaya çıktı.

WBD Capital isimli menajerlik şirketinin CEO’su Erik Alonso, Emre Mor’un transfer için kendilerine yetki verdiğini ancak daha sonra bu anlaşmayı yok sayarak kardeşi vasıtasıyla Galatasaray’la görüştüğünü iddia etti.

El Desmarque’ye konuşan Alonso, Emre Mor ve ailesi ile temasa geçtiklerini ancak kendilerine dönüş yapmadıkları için hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Galatasaray’ın Emre Mor ile yaptığı görüşmelerin detaylarını da açıklayan Alonso, “Yıllık 1.8 milyon euro ve 2 milyon euro imza parası teklif ettiler. Ancak Emre daha sonra kardeşi vasıtasıyla Galatasaray’’dan absürt isteklerde bulundu. ’dan bonservissiz ayrılacağı için yıllık 3 milyon euro ve 1.5 milyon euro da imza parası talep etti” dedi.

Galatasaray’ın transferde istekli davranmasının ardından Emre Mor’un menajerlik komisyonu ödememek için kendilerini devre dışı bırakıp kardeşiyle birlikte Galatasaray’la yeni bir anlaşma üzerinde çalıştığını iddia eden Alonso, Fatih Terim’in ilk başta Emre Mor’a soğuk baktığını da söyledi.

Alonso, “Eğer Galatasaray şu anda Emre Mor’u istiyorsa bu WBD Capital’in başarısıdır. Fatih Terim başta Emre Mor’u sorunlu karakterinden ötürü istemiyordu.” diye konuştu.

Alonso, Emre Mor’a Avrupa’dan başka talipler olduğunu ancak futbolcunun yüksek maaş isteği nedeniyle bu teklifleri geri çevirdiğini de kaydetti.

WBD Capital ile Emre Mor arasındaki menajerlik krizinin çözülememesi durumunda Galatasaray bu transferden vazgeçebilir.

Emre Mor'dan açıklama

Bu haberlerin gündeme gelmesinin ardından 21 yaşındaki oyuncu, resmi Instagram hesabında paylaştığı hikayeyle şu açıklamaları yaptı:

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