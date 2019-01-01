Galatasaray, Emre Mor transferi için ne kadar ödeyecek?

Sarı kırmızılı ekip, genç yetenek Emre Mor'u kadrosuna katıyor. Peki bu transferin maliyeti ne?

Emre Mor'un 'a maliyetinin detayları ortaya çıktı.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre sarı kırmızılı ekip, Celta'yla sözleşmesi 2022'ye dek devam eden Emre'yi bonservisiyle alacak ama herhangi bir bedel ödemeyecek. Cimbom, İspanyol ekibini bir sonraki satıştan yüksek pay verme teklifiyle ikna etti.

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Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcuya yıllık 1.2 milyon euro verecek.

Emre Mor, Fatih Terim'in Futbol Direktörü olduğu dönemde Türk vatandaşı yapılmış ve A Milli Takım'a seçilmişti. Emre, EURO 2016'da da şans buldu.

2016'daki flaş performansının ardından Dortmund'a giden fakat burada umduğunu bulamayan Emre Mor, 2017'de 13 milyon euro karşılığında 'ya gitti.