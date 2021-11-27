ÖZEL | Galatasaray efsanesi Claudio Taffarel, Liverpool'a mı gidiyor?

Galatasaray efsanesi Claudio Taffarel, Brezilya'da çalıştırdığı Alisson Becker'ın bu kez Liverpool'da mı antrenörü olacak?

Bir dönem Galatasaray'da da görev alan 55 yaşındaki kaleci antrenörü uzun süredir ülkesi Brezilya'da kariyerini sürdürüyor.

Menajer Bayram Dağdeviren tarafından Taffarel'in Premier Lig'e gideceği iddia edildi. Peki GOAL Liverpool muhabiri Neil Jones bu konu hakkında ne söyledi?

Bayram Dağdeviren ne söyledi?

Twitter hesabından açıklama yapan Bayram Dağdeviren, Taffarel ile fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Liverpool teknik ekibi büyük bir transfere imza attı. Taffarel bundan sonra Liverpool teknik ekibinde görev alacak. Brezilya milli takımının yanında Liverpool’da da Allison’nun hocalığını yapacak."

GOAL Liverpool muhabiri ne söyledi?

GOAL Liverpool muhabiri Neil Jones, Tafferel'in bu hafta Liverpool AXA antrenman merkezini ziyaret ettiğini söylüyor.

Brezilyalı antrenörün kulüpte bulunduğunu doğrulayan Neil, Kırmızılar'ın Claudio Taffarel için henüz nihai kararı vermediğini söylüyor.

Görünüşe göre Claudio Taffarel'in geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.