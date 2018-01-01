Galatasaray, Efecan Karaca için harekete geçti

Galatasaray'ın, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Efecan Karaca ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Milliyet'in haberine göre; sarı kırmızılılar, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Efecan Karaca ile prensip anlaşmasına vardı.

Sezon sonunda yıldız orta sahayı bedelsiz olarak kadrosuna katmak için söz kesen sarı kırmızılılar, devre arasında makul bir bonservis bedeliyle de bu transferi bitirebilir.

Galatasaray altyapısı çıkışlı Efecan, bu sezon Akdeniz ekibiyle çıktığı 17 karşılaşmada 1 gol attı ve 5 asist yaptı.