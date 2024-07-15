Avusturya'da oynanacak Galatasaray-Düsseldorf maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar GOAL.com'da...

Okan Buruk yönetiminde son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Aslan, Avusturya kampında hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor.

Galatasaray, Avusturya kampının ilk maçında LASK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-2 kaybetti. Aslan'ın iki golü de Metehan Baltacı'dan geldi.

Galatasaray-Düsseldorf maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Almanya Bundesliga 2 ekibi Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek.

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Peki Galatasaray-Düsseldorf maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar GOAL Türkiye'de...

Galatasaray, bu akşam saat 20.30'da Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek.

Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele SPOR SMART ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.