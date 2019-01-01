Galatasaray, Didier Drogba ile ABD'ye açılacak

Galatasaray'ın ABD pazarına açılmak konusunda Drogba’yla işbirliği anlaşma yapacağı iddia edildi.

’ın efsane futbolcularından Didier Drogba, İstanbul’a geri dönüyor. 1.5 sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyip 1 lig şampiyonluğu 1 de Kupası zaferi yaşayan Fildişi Sahilli golcü, aktif futbol hayatına yıl sonunda nokta koymuştu.

Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi olarak birçok ülkede temaslarda bulunan Drogba, bugünkü maçını Türk Telekom Stadı’nda izleyecek.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maç öncesinde efsane futbolcuya plaket takdim edecek.

Fanatik'in haberine göre karşılaşma sonrasında ise özel bir toplantı var.

Transferde destek isteniyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Drogba ile bir görüşme yapacak. Tecrübeli hoca, Drogba’nın dünya futbolundaki etkisinden Galatasaray’ın faydalanmasını istiyor.

Terim’in, özellikle transfer görüşmelerinde efsane golcünün kulübe profesyonel destek vermesini talep edecek.

pazarına köprü olacak

Şu sıralarda ABD kulüplerinden Phoenix Rising’in ortaklarından olan Drogba, Galatasaray’ın Amerika pazarına açılması için de köprü görevi görecek. Taraflar arasında sportif ve ticari proje işbirliği anlaşması imzalanacak.

Mutabakat çerçevesinde genç futbolcuların keşfi ve eğitimi, dostluk maçları ve turnuvaları, uluslararası organizasyonlar, antrenör ve yönetici eğitim programlarının yanı sıra ticari bazda Galatasaray ürünlerinin tanıtılması ve ABD’de satışa sunulmasını içeren çalışmalar düşünülüyor.