Galatasaray, Douglas'ı transfer etti

Süper Lig'de lider Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Fanatik' te yer alan habere göre; Martin Linnes ile henüz sözleşmeyi uzatmayan Galatasaray'da Mariano'nun da takımdan ayrılması bekleniyor.

Sağ bekteki ilk hedefini Douglas olarak belirleyen Galatasaray yönetiminin transferi bitirdiği iddia edildi. Barcelona'nın Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu sezon sonu Galatasaray'a imza atacak.

Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Douglas ile Beşiktaş da ilgileniyordu, ancak elini çabuk tutan Galatasaray transferde mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Sivasspor'da 21 maça çıkan ve 2 gol 6 asistlik bir performans gösteren 29 yaşındaki sağ bek, ligin en iyi defans oyuncuları arasında gösteriliyor.