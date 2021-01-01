Galatasaray Diagne'yi West Bromwich Albion'a kiralıyor

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözden çıkardığı Mbaye Diagne, Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion ile anlaşmaya vardı.

Premier Lig'de düşmeme mücadelesi veren West Bromwich Albion'ın Diagne'yi sezon sonuna kadar 800 bin euroya kiralayacağı ve İngiliz ekibinin ligde kalması halinde zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi. Bugün İstanbul'da yeni takımı için sağlık kontrolünden geçen Diagne'nin yarın İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

2018-2019 sezonunun devre arasında katıldığı Galatasaray'daki ilk sezonunda 12 maçta 10 gole imza atarak şampiyonlukta pay sahibi olan Diagne, özellikle kendis için ödenen 10 milyon euroluk bonservis bedelinin de etkisiyle sıklıkla eleştiriliyordu.