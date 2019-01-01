Galatasaray, deplasmanda derbi galibiyetine hasret

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı kırmızılı takım, bu kulvarda deplasmanda oynadığı son 8 derbiyi kazanamadı.

'in 28. haftasında 'ye konuk olacak , son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 8 maçta galip gelemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 8 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 4 derbide bir beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kaldı, 2'sini kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda sadece 4 kez ağları havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

Son 14 derbinin birini kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 14 maçın ise sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 7 maçın 5'ini kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 7 maçta ise 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Rakipleriyle oynadığı bu 14 derbide 8 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 16 gole engel olamadı.