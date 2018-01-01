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Galatasaray

Galatasaray Demba Ba'yı bitirmeye çalışıyor

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Galatasaray, Demba Ba transferini bitirmek için yoğun çaba harcıyor.

2018/19 sezonunun ilk devresinde Eren Derdiyok haricinde santrfora sahip olmayan ve yarıştığı kulvarlarda bu durumdan dolayı çok sıkıntı çeken Galatasaray, forvet transferi için süreci bir hayli hızlandırdı.

Fanatik'te yer alan habere göre sarı kırmızılı takım, Demba Ba transferinde sona yaklaştı.

Senegalli yıldızın Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması transfer sürecinde Galatasaray'ın elindeki en önemli koz olarak öne çıkıyor.

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Golcü oyuncuyu 6 aylığına kiralamayı düşünen sarı kırmızılı takım, Demba Ba'ya 1.5 milyon euro vermeyi düşünüyor.

Demba Ba Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Göztepe formalarını giymişti.

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