Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaştı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Newcastle United'ın ABD'li oyuncusu DeAndre Yedlin ile anlaştı.

Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui'nin yılbaşı gecesi yaşadığı talihsizlik nedeniyle sezonu kapatmasının ardından sağ bek mevkisini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Premier Lig takımlarından Newcastle United'da forma giyen DeAndre Yedlin'i renklerine kattı.

Bu sezon 10 maçta forma giydiği Newcastle'da 718 dakika şans bulan 27 yaşındaki ABD'li sağ bekin önümüzdeki saatlerde İstanbul'da olacağı öğrenildi. 2016'da 6 milyon euro karşılığında Tottenham'dan Newcastle'a transfer olan Yedlin, ülkesiyle 62 milli maçta şans bulmuştu.