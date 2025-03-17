Galatasaray'dan Victor Osimhen için Mauro Icardi formülü

Victor Osimhen'i elinde tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, 2023 yazında Mauro Icardi için yaptığı hamleyi Nijeryalı için de yapmayı planlıyor.

Osimhen, Napoli'den kiralık olarak geldi

30 maçta 31 gole direkt katkı sağladı

Galatasaray, Nijeryalı için planını yaptı

NE OLDU? Sezon başında Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ortaya koyduğu performansla beğeni topladı. Aslan, Nijeryalı golcüyle yoluna kalıcı olarak devam etmek isterken plana Mauro Icardi için izlediği stratejiyi koydu.

BÜYÜK RESİM: Sabah Gazetesinin haberine göre, kiralık olan Osimhen'i kadroya kalıcı olarak kazandırmak isteyen Galatasaray, 2023 yazında Mauro Icardi için izlediği stratejiyi izleyecek. Icardi transferinde Arjantinli golcünün Paris Saint-Germain'e rest çekmesi Galatasaray'ın elini güçlendirmişti ve böylece sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan ekiplerinin önüne geçerek oyuncuda mutlu sona ulaşmıştı.

Galatasaray yönetimi bu stratejiyi, Victor Osimhen için de uygulayarak Napoli'yi köşeye sıkıştırmayı planlıyor.

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Victor Osimhen geleceğiyle ilgili nihai kararı sezon sonunda vereceğini sarı-kırmızılı yönetime iletmişti. Oyuncunun geleceğiyle ilgili son karar sezon sonunda verilecek.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 26 gol atıp 5 asist yaptı.