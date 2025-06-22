Galatasaray'dan Victor Osimhen'e şok mesaj

Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'e sürpriz bir mesaj gönderdi.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon yarışacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için kadro kalitesini yukarı çekmek istiyor. Bu doğrultuda Sane'yi kadrosuna katan sarı kırmızılar Osimhen için de çalışmalarını devam ettiren yıldız oyuncuyu gelecek sezon da kadrosunda görmek istiyor.

Devler peşinde

Osimhen'i daha önce Manchester United ve Juventus'un yakından takip ettiği belirtilirken Suudi Arabistan'dan Al-Hilal oyuncuya astronomik teklif yapmış ancak Osimhen, teklifi kabul etmemişti.

Osimhen bekleniyor

Galatasaray, transferde hareket alanını belirlemek için Victor Osimhen'den gelecek cevabı bekliyor. Sarı kırmızılılar transfer bütçesini futbolcunun vereceği yanıta göre belirleyecek.

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Bu doğrultuda Galatasaray, ülkesi Nijerya'da tatilde olan tecrübeli oyuncuya mesaj gönderdi. Galatasaray'ın, Osimhen'e "Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray'a zarar verir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım" diyerek mesaj gönderdi.

'Tatile odaklandım'

Nijerya'da bir YouTube kanalına konuşan Osimhen ise transferiyle ilgili sorulara "Şu anda tatilime odaklandım, dinleniyorum. Neler olacağını göreceğiz" demişti.

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen'in temmuz ortasına kadar hiçbir kulübe imza atmayacağını iddia etti.