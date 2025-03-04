Galatasaray'dan sürpriz Sacha Boey hamlesi! İşte Bayern Münih'in kararı...

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız oyuncu Sacha Boey'e yeniden Türkiye yolu görünebilir.

Sarı-Kırmızılı ekipten Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey konusunda Alman ekibinin kararı belli oldu. Geldiği ilk günden beri sakatlıklarla boğuşan ve ardından form tutmakta zorlanan Fransız oyuncu, takımdan ayrılabilir.

Sacha Boey'in eski takımı Galatasaray'a dönebileceğine dair iddia ortaya atıldı ve gözler Almanya'ya çevirdi.

Ne oldu?

Sky'da yer alan habere göre, Sacha Boey, sakatlıkların da etkisiyle henüz Bayern Münih'te kendisini kanıtlayamadı ve düzenli 11 oyuncu olamadı.

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Karar verildi!

Bayern Münih, bu nedenlerle Sacha Boey konusunda kararını verdi. Alman devi, Fransız oyuncuyla yolarını ayırmayı planlıyor. Yaz transfer döneminde Boey için gelecek tekliflerin kulüp adına uygun halinde değerlendirecek. Oyuncunun eski takımı Galatasaray'a imza atma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu vurgulanıyor.

Sacha Boey ne yaptı?

Alman ekibine transferinden bu yana 13 maçta süre bulan 24 yaşındaki Sacha Boey, takımına 1 asist katkı sağladı.

18 milyon euroluk piyasa değeri olan gösterilen Fransız futbolcunun Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.