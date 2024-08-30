Galatasaray'dan şaşırtan Fernando Muslera kararı!

Young Boys maçında gördüğü kırmızı kartla konuşulan Fernando Muslera için Galatasaray yönetimi sürpriz bir karar aldı.

Fernando Muslera'nın 1 yıllık opsiyonu var

Galatasaray yol ayrımına gitmeyi düşünüyor

Arayış başladı

NE OLDU? 13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera için bir devrin sonu olabilir. Uruguaylı kaleci, Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elendiği rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla konuşulmuştu.

BÜYÜK RESİM: Sabah'ın haberine göre, Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera'nın bir yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Deneyimli eldivenle yolları ayırmak isteyen Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın yerini alacak kaleciyi aramaya şimdiden başladı.

DAHA FAZLASI: Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesini geçtiğimiz yıl 1+1 yıllığına uzatmıştı. Ancak söylenenlere göre Galatasaray bir yıllık opsiyonu kullanmak istemiyor.

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Öte yandan Fernando Muslera gördüğü kırmızı kart sonrası büyük bir ceza ile karşı karşıya. Fanatik'te yer alan habere göre Muslera'nın UEFA'dan 3-4 maç ceza alması bekleniyor. Bu da deneyimli file bekçisinin UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak 8 maçın büyük bir kısmını kaçıracağı anlamına geliyor.