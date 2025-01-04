Galatasaray'ın Georges Mikautadze için Lyon'a büyük bir teklif yapmaya hazırlandığı söyleniyor.

Galatasaray'dan Mikautadze'ye tarihi teklif

Sara'nın rekorunu kırabilir

Santrafor arayışları sürüyor

NE OLDU? Galatasaray, Mauro Icardi'nin Tottenham maçında yaşadığı sakatlığın ardından santrafor transferi yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların bu hedefle düşündükleri ismin Georges Mikautadze olduğu söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Lyon bu transfer için 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon Euro'dan perdeyi açtı. Lyon ile hafta sonu yeniden görüşecek olan sarı-kırmızılılar 20 milyon Euro bandına çıkacak. Fransız basınına göre Lyon ise 23 milyon Euro'ya kadar inebilir. Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Gürcü futbolcu, Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Sarı kırmızılılarda bu alanda rekor, geçtiğimiz yaz 18 milyon Euro'ya Norwi·ch Ci·ty'den transfer edilen Gabriel Sara'da bulunuyor.

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Okan Buruk'un yeni sezon planlamalarında da şimdiden hayallerini kurduğu Mikautadze için herkes seferber olmuş durumda. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın hocası hem kanatlarda hem forvet arkasında hem de golcü olarak genç bir yıldıza kavuşacak.