Galatasaray'dan Mertens'in yanına bir 10 numara daha

Şampiyonlar Ligi'ni göz önünde bulunduran Galatasaray, Dries Mertens'in yanına bir 10 numara transferi daha yapmayı planlıyor.

Galatasaray, Mertens ile yeni sözleşme imzalayacak

Genç bir 10 numara istiyor

Mertens pazarlığında fark 1 milyon euro'ya indi

NE OLDU? Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir taraftan da gelecek sezon için kolları sıvadı. Sözleşmesi bitecek olan oyuncular ve transfer gündemi oldukça yoğun.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray'ın iç transferde bir numaralı gündemi Dries Mertens. Sözleşmesi bitecek olan oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Sabah'ın haberine göre, Şampiyonlar Ligi'ni hesaba katarak deneyimli oyuncunun yanına genç bir 10 numara transferi daha yapmak istiyor. Rafa Silva'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Galatasaray'da 10 numara arayışı sürüyor.

DAHA FAZLASI: Bu arada Galatasaray ile Mertens arasındaki pazarlıklarda fark 1 milyon euroya indi. Dries Mertens, 4 milyon euro talep ederken Sarı-kırmızılı yönetim, Belçikalı oyuncuya 3 milyon euro teklif edecek.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Bu sezon toplamda 48 maça çıkıp 3081 dakika süre alan Dries Mertens 11 gol, 17 asistlik skor katısı verdi.