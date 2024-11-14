Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin Wanda Nara iddialarına yanıt

Galatasaray, Mauro Icardi hakkında çıkan Wanda Nara iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Galatasaray'dan Mauro Icardi iddialarına cevap

İddiaların Icardi'yi yıpratmak için çıkarıldığı söylendi

"Kadına şiddet" suçundan soruşturma açıldığı iddia edilmişti

NE OLDU? Galatasaray, kulübün sosyal medya hesabından Mauro Icardi'yle ilgili bir açıklama yayınladı ve Arjantinli oyuncunun çocuklarının annesine şiddet uyguladığı iddialarını yalanladı.

BÜYÜK RESİM: Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Icardi hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray açıklamada şunları söyledi: ""Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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NE OLMUŞTU? Arjantin basınında yer alan haberlerde Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya şiddet uyguladığına ve "Kadına şiddet" suçundan soruşturma açıldığı iddia edilmişti.

Icardi'nin Wanda Nara ile şiddetli bir tartışma yaşadığı belirtilirken bu tartışma sonrası Wanda Nara'nın avukatlarının Icardi hakkında yasal işlem başlattığı öne sürülmüştü.