Galatasaray, Fenerbahçe maçında sakatlanan Mauro Icardi ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçında yüzünü kale direğine çarpan ve elmacık kemiğinde kırık şüphesi olan Mauro Icardi'nin sahalardan bir süre uzak kalacağını duyurdu.

Ne söylendi?

Galatasaray'ın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir.

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"Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."