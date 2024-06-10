Galatasaray'dan Manchester United'ın iki yıldızına dev bonservis

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Manchester United'ın iki yıldızı için harekete geçti.

Galatasaray sezonu şampiyon kapattı

Transfer çalışmalarına başladı

Manchester United'a 25 milyon euro'luk bir teklif hazırladı

NE OLDU? Teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme uzatan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Böylece Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın iki yıldızı için harekete geçti.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, Manchester United forması giyen Scott McTominay için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Scott McTominay transferi için Manchester United'a resmi teklifini sundu. Galatasaray, Scott McTominay'e yaptığı teklifin yanı sıra Ada ekibinden bir yıldızın daha peşine düştü ve Aaron Wan-Bissaka'yı transfer gündemine dahil etti. Söylenenlere göre, Galatasaray, Scott McTominay ve Aaron Wan-Bissaka için Manchester United'a toplam 25 milyon euro'luk bir teklif hazırladı.

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DAHA FAZLASI: Scott McTominay, Manchester United'da 43 maçta forma şansı buldu ve 10 gol kaydedip 3 gol pası verdi. Kırmızı Şeytanların formasını 30 kez terleten Aaron Wan-Bissaka'nın ise 3 asisti var.

Crystal Palace altyapısında yetişen Aaron Wan-Bissaka, 2019-2020 sezonu başında 55 milyon euro bedelle Manchester United'a imza attı.