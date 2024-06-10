Galatasaray'dan Manchester United'ın iki yıldızına dev bonservis

- Galatasaray sezonu şampiyon kapattı
- Transfer çalışmalarına başladı
- Manchester United'a 25 milyon euro'luk bir teklif hazırladı
NE OLDU? Teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme uzatan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Böylece Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın iki yıldızı için harekete geçti.
BÜYÜK RESİM: Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, Manchester United forması giyen Scott McTominay için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Scott McTominay transferi için Manchester United'a resmi teklifini sundu. Galatasaray, Scott McTominay'e yaptığı teklifin yanı sıra Ada ekibinden bir yıldızın daha peşine düştü ve Aaron Wan-Bissaka'yı transfer gündemine dahil etti. Söylenenlere göre, Galatasaray, Scott McTominay ve Aaron Wan-Bissaka için Manchester United'a toplam 25 milyon euro'luk bir teklif hazırladı.
DAHA FAZLASI: Scott McTominay, Manchester United'da 43 maçta forma şansı buldu ve 10 gol kaydedip 3 gol pası verdi. Kırmızı Şeytanların formasını 30 kez terleten Aaron Wan-Bissaka'nın ise 3 asisti var.
Crystal Palace altyapısında yetişen Aaron Wan-Bissaka, 2019-2020 sezonu başında 55 milyon euro bedelle Manchester United'a imza attı.