Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya tokat gibi cevap! Yerden yere vurdu

Galatasaray'da Metin Öztürk, Jose Mourinho'nun maç sonu Okan Buruk'a müdahalesi hakkında konuştu.

Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, 7 kırmızı kartın çıktığı olaylı Fenerbahçe derbisi hakkında konuşurken PFDK kararlarını eleştirdi ve Fenerbahçe'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılı ekipte Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

Bir maçtı, bir kupa maçıydı oynandı. Gidiyoruz, oynuyoruz ve kazanıp geliyoruz. Geçen hafta Beşiktaş'a kaybettik, Fenerbahçe'yi yendik. Bunlar futbolda olan klasik olaylar ama maç sonunda yaşananları anlamak mümkün değil! Görüntüler çok önemli değil. Ben zaten Dursun başkanımız cezalı olduğu onun yerinde ben izledim. Hem televizyonda izledim hem de gözümle izledim. İnanamayacağımız olaylar oldu. Federasyondan hakem raporları da geldi. Raporları görünce inanmakta zorluk çektiğimiz konular var. Bunlardan bir tanesi, Okan Hoca'nın tahrik ettiği söyleniyor, hakem raporuna da bunu yazmış ve sarı kart gösterdiğini söylemiş.

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'Çok iyi hakem performansı'

Rapordan okuyorum, "Tam bu sırada ev sahibi teknik direktörü de oradaydı bizi tebrik ederken, "Çok iyi hakem performansı" dedi. Aynı söylemi ev sahibi teknik direktöre bakarken tekrarladı." diyor. Daha sonra Okan Buruk'a saha içinde ihtar gösteremediğini ve ihtar verdiğini ve rapor yazacağını kulüp yetkililerine bildirdim diyor. Ben bununla hayatımda ilk defa karşılaşıyorum. Burada sarı kart gösterdiği ve ihtar ettiğini söylediği konu, Okan Hoca'nın hakem performansını çok beğendiğini söylemesi. Bu ne zamandır hakaret oldu, bilmiyorum. Mourinho için hakaretse bilmiyorum.

'64 yaşındayım...'

Bir diğer konu, izledim, daha sonra da baktım, Okan Hoca'ya sahada sarı kart gösterilmedi. Hakem 10 saniye, 20 saniye içinde bir ofsayta, penaltıya veriyor. İki kişi arasındaki olaylarda sarı kart, kırmızı kart gösteriyor. Olay bittikten sonra soyunma odasına gidip sarı kart... Herhalde belki unuttu ya da birileri yönlendirdi onu! En azından tahrik diyelim falan dediler herhalde! Yönlendirme oldu diye düşünüyorum. 64 yaşındayım böyle bir şeyle hayatımda hiç karşılaşmadım!

'Mourinho saldırdı!'

Bu işin silsilesi vardır. Madem Okan Hoca, proveke etti, sarı kartı orada gösterirsiniz. Ondan sonra Mourinho ona saldırdı. Kırmızı kartı da orada gösterirsiniz. Okan Buruk, "Çok iyi hakem performansı" diyor! Mourinho zaten sabıkalı. Arkasından zaten koşuyor. Şimdi herkes adamı korumaya çalışıyor. Okan Buruk'un "Çok iyi hakem performansı" dediğini duymuş hakem, 20 dakika sonra mı aklına geldi sarı kart göstermek?

Burada bir kasıt, yönlendirme olduğu belli. Burada beklenen Mourinho'nun cezasında indirim. PFDK bir ceza verecek, Tahkim'e gidilecek ve bu ceza indirilecek. Sonunda da önümüzdeki sezon burada olup olmayacağı belli olmayan Mourinho'nun cezasını Türkiye Kupası'nda çekmesi sağlanacak.

'Tiyatroyu herkes seyretti'

Barış Alper Yılmaz'a, Salvatore Foti... Bu da planlı. Mourinho'nun yardımcısı, öğrencisi. Demek ki birlikte uzun süre geçirmişler. O da uzman! Bu kulübün en geçilmez oyuncularından biri Barış Alper'in ceza almasını sağlamak için, Barış Alper efendi efendi geçerken Foti, annesi ile ilgili hakaret ediyor. Bu raporda da yazıyor, küfrün ne olduğu. Bir Türk çocuğa annesi üzerinden küfür ediyor. Dördüncü hakem de yanında, raporda yazıyor. Barış Alper buna rağmen sakin kalıp devam ediyor ama tekrarlıyor. El kol hareketleriyle devam ediyor. Foti, teknik heyette olsa ne olur olmasa ne olur! Ama Barış Alper'in takımda olması çok şey değiştiririr. Kasıtlı olarak kırmızı kart görmesini sağlıyor. Bu tiyatroyu herkes seyretti.

İYİ Kİ BİZİM TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ DEĞİL!

Koşa koşa polis barikatını geçip rakip teknik direktöre saldırıyor. Herkes buna bir bahane bulmaya çalışıyor. Bu utanç verici durumu da kulübü savunuyor! Bir asrı geçen kulüpler, 3 gün sonra biz yine oynayacağız ama bu utanç verici saldırıyı yapan teknik direktör burada olmayacak. İyi ki bizim teknik direktörümüz değil! Onun dünyada neler yaptığını zaten herkes biliyor. Yarın PFDK ve arkasından Tahkim kararlarını dikkatle takip edeceğiz.

BİLİNÇLİ TAHRİK!

Bunun sonuçlarını göreceğiz. Pazar veya pazartesi günü büyük ihtimalle Mourinho'ya ceza verilecek PFDK tarafından. Sonrasında tahrik denip indirilecek. Arkasından Mourinho hiçbir olmamış gibi devam edecek! Bundan önce yaptıkları gibi. Mourinho'ya ceza 5-10 maç arası, talimatta öyle yazıyor. Verilir verilmez ayrı bir konu. Bir tahrik var deniyor. Bunun ne olduğunu da hakem rapora yazmış, "Çok iyi hakem performansı" demiş. Ben bunu elimdeki bir belgeden okuyorum. Bize federasyondan gelen belgeden okuyorum. Buna göre savunmanı yap diyor. Barış Alper'le ilgili de aynı şeyi söylüyorum. Mourinho'nun yardımcısının yaptığı bilinçli bir tahrik!

BEN ŞOK İÇERİSİNDEYİM!

Orada bir şey olduğu belli. Mourinho'ya orada kırmızı kart gösteren hakem, raporunda, "Aslında Okan Hoca tahrik etti, bize iyi hakem diyerek Mourinho'yu tahrik etti." diyor. Nasıl bir akıl tutulması! Madem bunu yaşadın, sarı kartı neden göstermedin? O an ne yapacağını bilemedin, Mourinho'ya neden kırmızı kart gösterdin o anda? Soyunma odasına giderken seni kim aradı, nereden aklına geldi! Ben şok içerisindeyim.