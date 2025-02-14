Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'a kritik rol

- Galatasaray'dan İlkay Gündoğan planı
- Mertens'in rolünü Gündoğan alabilir
- Gündoğan, Kaan Ayhan ile görüştü
NE OLDU? Ara transfer döneminde kadrosuna 7 takviyeyle güçlendiren Galatasaray gelecek sezonun planlarına da hazırlanıyor.
BÜYÜK RESİM: Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre, sarı-kırmızılı takım İlkay Gündoğan'dan vazgeçmiyor. Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakmaya hazırlandığı iddia edilirken Galatasaray ise Belçikalı yıldızın yerini İlkay Gündoğan'la doldurmak istiyor.
İlkay Gündoğan'ın da gelecek planlarını Galatasaray'a yönelik yaptığı ve özellikle Almanya'dan tanıdığı Kaan Ayhan'dan bilgiler aldığı öne sürüldü.
Manchester City'deki sözleşmesinin bitimine 4 ay kalan İlkay'ı teknik direktör Okan Buruk, Mertens'in yerine düşünürken yönetim de takımın saha içindeki lideri olacağına inanıyor.
Bu sezon 23'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 33 maçta forma giyen İlkay Gündoğan takımına 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.