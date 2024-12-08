Galatasaray'dan Florya'yı kurtaracak 2.6 milyar liralık yeni formül

Galatasaray, 2.6 milyar liralık borcu kapatmak için yeni bir formül buldu.

Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış planını yaptı

Florya'dan gelecek kaynağı kullanması bekleniyordu

Yeni formül bulundu

NE OLDU? Bankalara Birliği'yle yaptığı anlaşmadan çıkmak isteyen Galatasaray, bunun için Florya Metin Oktay Tesisleri'ni elden çıkarmayı planlıyordu. Ancak sarı kırmızılılar bu konuda yeni bir formül buldu.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bankalar Birliği'yle yaptıkları anlaşmayla ilgili olarak şunları söylemişti: "Bankalar Birliği’nden çıkmamız farz. A Planı’na göre Florya’da oluşacak kaynak. 2.6 milyar TL’lik borcun ödenmesi yönünde plan yürüyor. Bir senede 1.5 milyar TL’ye yakın faiz ödüyoruz. Bütün kulüpler bu faiz ödemesinden kurtulmalı. Bu faiz ödemesi olmasa, Galatasaray’ın hiçbir şeye ihtiyacı kalmaz."

BÜYÜK RESİM: Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Dursun Özbek’in borcu kapatmak için A Planı, Florya’dan oluşacak kaynaktı ancak buna gerek kalmadı. Sermaye artırımından gelecek gelir, sarı kırmızılı kulübün Bankalar Birliği’nden çıkmasına katkı sağlayacak. Artı sponsorlardan gelen 70 milyon Euro da borç için ilaç olacak. Galatasaray’ın sırf formaya alınmış sponsorluk bedeli 30 milyon Euro’yu geçti.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray, Süper Lig'deki bir sonraki maçını 8 Aralık'ta Sivasspor deplasmanında oynayayacak.