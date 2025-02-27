Galatasaray'dan Fenerbahçeli iki futbolcuya şikayet

Fenerbahçe derbisini atlatan Galatasaray, Jose Mourinho'nun ardından Fenerbahçeli iki oyuncudan da şikayetçi oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı

Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" ifadesi tartışma yarattı

Sarı-kırmızılılar iki oyuncudan daha şikayetçi oldu

NE OLDU? Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yle golsüz berabere kaldı. Ancak gecede karşılaşmadan çok Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un demeçleri konuşuldu.

NE SÖYLENDİ? Okan Buruk, Jose Mourinho hakkında şunları söylemişti: "Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin."

Jose Mourinho ise Galatasaray yedek kulübesi için "maymun gibi zıpladılar" ifadesini kullandı. Galatasaray bu ifadenin hakaret ve ırkçılık taşıdığına inanarak Mourinho'yu FIFA ve UEFA'ya şikayet edeceğini açıklamıştı. Galatasaray'ın iki Fenerbahçeli oyuncu için de harekete geçtiği iddia ediliyor.

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'ın Osimhen'e hareketi ve İrfan Can Eğribayat'ın maç sonu küfür ettiği iddiasıyla TFF'nin hukuk departmanına şikayette bulundu. Şikayet dosyasında ise Mauro Icardi'nin daha önce aldığı ceza emsal olarak gösterildi.