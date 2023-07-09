Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Erden Timur açıkladı

Galatasaray'da Icardi, Paredes ve Angelino'nun transfer süreçleri sürerken Erden Timur, Fenerbahçe'nin de istediği yıldızla görüştüklerini duyurdu.

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da Icardi ve Paredes'in transferleri beklenirken Zaniolo'nun durumu henüz belli olmadı. Ancak, Erden Timur İtalyan golcünün takımda mutlu olduğunu açıkladı.

Öte yandan Timur, Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği yıldızla görüştüklerini açıklarken bu transferde ezeli rakiplerinin önüne geçmeyi arzuluyorlar.

Ne söylendi?

İşte Erden Timur'un açıklamaları:

Icardi, transferinde bir aşamaya geldik ve transfer bitme noktasına geldi. Bayağıdır uğraşıyoruz. Herkes bu transferleri istiyor, ama bu işin bir de limiti var. Suudi Arabistan'dan iki, iki buçuk katı transfer teklifleri alıyor bazı futbolcular. Genel olarak transfer ücretleri yükseldi.

Finansal fair-play sorununu da yaşamamamız gerekiyor. İnşallah bizim rakamlarımıza gelirse, bu işi bitireceğiz. Kamp süreci içerisinde bu transferleri bitirmeye çalışıyoruz.

Oyuncular, Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor ve menajerleri de bu anlamda devreye giriyorlar. Menajerler, gelen teklifleri gösterip oyuncuların fiyatını artırıyorlar. Biz, A grubu oyuncuları takıma dahil etmek istiyoruz. Büyük kulüpler de A plus oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. Bu nedenle bizim talip olduğumuz oyuncuları kadrosuna katmak istiyorlar. Geçen sene Mertens'i Juventus'u tercih edebilirdi, ancak bizi tercih etti.

Bu sefer, Avrupa için tarihin en düşük ölçekli transfer sezonu oldu. Kimse, bu konuda endişeli olmasın. Biz, çok iyi bir takım kuracağız ve inşallah da bunu başaracağız. Büyük bir özveriyle bunu başaracağız.

'ANGELİNO İLE BİR NOKTAYA GELDİK'

Angelino ile bir noktaya geldik, kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino, pozisyonunun Avrupa'daki en önemli oyuncularından birisi. Böyle oyuncuları almak kolay değil. Paredes de ilk alternatiflerini bakıyor ve buna göre kararını verecek.

Geçen sezon da olduğu gibi bazı farklı alternatiflerle de ilgileniyoruz. Piyasada sayılan bazı isimlerle ilgilenmiyoruz.

Sosyal medyaya çok fazla bakmıyorum, çok değerli ama vakit eksikliğinden çok fazla bakamıyorum. Daha fazla olumsuz şeyler orada seviliyor ve negatiflik var. kalbimi negatif şeylerden uzak tutmaya çalışıyorum. Dedikodulardan dolayı 10 yıl önce sosyal medyadan çıktım.

Galatasaray'ın parasıyla strateji yapılmaz. Strateji dediğiniz şey kendinizi kurtarmaktır. Boşuna umut vermek istemiyoruz. Doğru neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Güçlenmemiz gereken noktalarda güçleneceğiz. Bazı oyuncular konusunda beklememiz gerekiyorsa, bekleyeceğiz. Bazı noktalarda beklemek gerekiyor.

Bu seneki gelirlerin yüzde ellisi, bankaya gidiyor. Bu nedenle doğru adımlar atmamız gerekiyor. Galatasaray'ın tarihinde ilk kez banka borcu ödeniyor. Şu anda net ödeniyor.

Bu sene tüm takımlar için geçerli bu, 100 lira kazanıyorsanız, 50 lira bankaya gidiyor. Umarsızca, planlar yapmamak gerekiyor. Bu gerçekliklere karşı biz hedefimizi değiştirmedik. Üst seviye oyuncuları takıma dahil etmek istiyoruz ve bu nedenle daha çok çalışacağız. Suudilerden dolayı stratejimizi değiştirmedik. Taraftarımızın gönlü rahat olsun.

Bu tür durumlarda insanların çoğu hedef küçültüyor, ancak biz Avrupa'da şampiyon olmak istiyoruz. Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştirmek istiyoruz. Kurucumuz da yüz yıl önce bu kapsamda hareket etmiş. Hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz.

Bazı yıldız oyuncular da var ama bizim önceliğimiz Icardi transferini bitirmek. Bu nedenle onun transferini bitirmeye çalışıyoruz.

Hukuki konularda, kulüp tarafından açıklama yapılacaktır.

'İKİNCİ FORVETİ ICARDI'YE GÖRE ALACAĞIZ'

İkinci bir forvet almamız lazım, Icardi ile ikili oynayacak bir oyuncu olması lazım. Santrforların belli özellikleri var ve buna göre ikinci forveti de almaya çalışıyoruz. Çok fazla da beklemek istemiyoruz. Icardi belli olduktan sonra ikinci forveti alacağız.

'OLUMSUZ BİR ŞEY OLSA DA ÇULLANSAK'

Galatasaray'ın içinde de bir şeyler bekleyen ve olumsuz bir şey olsa da çullanalım diyen birçok insan var. Camianın içinde bu tip insanlar var. Bu tip şeyler örgütlü bir şekilde de yapılıyor. Seçimin her tarafında vardım, ama bana atanmış yönetici diyorlar. Ben, her zaman artılarımız ve eksilerimizin konuşulmasından yanayım. Galatasaray, demokrasinin beşiğidir. Kendi hatamızı da biz söyleyelim.

'BASKETBOL KONUSUNDA EKSİĞİZ'

Bazı noktalarda eksikliğimiz de var, basketbol konusunda eksiğiz. Hangimiz hata yapmıyoruz ki mesele hata yapmak değil, hatayı saklamak.

Amacımız, kadromuzu belli ölçüde korumak. İyi teklifler alırsak Galatasaray'ın çıkarını düşünürüz. Sadece sportif başarı sağlamak bir başarı değildir. Sadece sportif başarı istenmesin. Taraftar, beklentiyi yöneten şey. Camiadakiler de sonuçta taraftar...

'GENÇ OYUNCULARIN DA GELMEK İSTEMESİ LAZIM'

Taraftarın şunu beklemesini isterim sportif başarı, finansal süreçler ve önümüzdeki 10 yılın planlaması... İnsanlar sportif başarıyı alkışlıyor, o yüzden herkes de alkışlanmak istiyor. Oyunculara iyi teklifler geldiğinde satmamız lazım çünkü ilk 10 kulüp hedefimizi gerçekleştirmemiz için, piyasada daha aktif olmalıyız. Bunu yapalım ki, potansiyeli çok yüksek yetenekler gelmek istesin. Oyuncu satmadığınızda genç yeteneği de getiremiyorsunuz.

Nelsson, Zaniolo, Boey, Cicaldau, Kerem, Yunus, Barış, Taylan, Emre, Emin Bayram, Berkan gibi oyuncularımıza teklifler var. Avrupa'daki güzel liglerden de teklifler alıyoruz. Eğer satılırlarsa bizim planlamamız var. Suudi Arabistan bu tarz hamleler yapmasaydı, çok ciddi planlarımız vardı. Bu hazırlıklarımızdan dolayı, bazı oyuncuları takip ediyoruz. Kim giderse alternatifleri var. Kamada hiç gündemimizde olmadı.

Okan Hoca'mız Tielemans konusunda gülerek bir şey söyledi. Herkes kendini oyuncunun yerine koysun, 5 büyük ligin orta ve üst takımları teklif verince haliyle oraya gitmek istiyorlar. Maaş olarak çok farklı teklif gelirse, %10'u da buralara gelmek istiyor ancak biz de onu vermek istemiyoruz.

'SZYMANSKİ İLE GÖRÜŞTÜK'

Szymański ile görüşmemiz oldu. Belli bir maaş skalası var, bizim açımızdan bonservis ödenebilecek bir oyuncu. Maaş konusunda belli rakamların üzerine çıkamıyoruz. Bir de o takımın 8 numaraya ağırlık vermesi gerekiyorsa, ona daha fazla para ayırması gerekiyor.

Rashica'yı biz de çok istiyoruz, ancak bonservisi çok yüksek tıpkı Szymanski gibi. Şu an Rashica için ödememek isteyeceğimiz para farklı. Talisca, yüksek maaş alan bir oyuncu. O maaşları bizim karşılamamız mümkün değil. Talisca'yı isteriz, ama o maaşları karşılamak çok zor. Rashica, Galatasaray'da oynamak istiyor. Bonservisi yüksek. Rakamı düşürmeye çalışıyoruz.

Zaniolo çok büyük bir yetenek. İtalya'nın Messi'si olarak çıktı. Büyük rakam olmadıkça onu satmak istemiyoruz. Hayalindeki kulüpler gelip kafasını karıştırırsa onu bilemeyiz. Bunlar futbolun içinde var. Zaniolo burada mutlu, onun kalmasını istiyoruz.

Torreira kamptan ayrıldı. Sergio'nun da tedavi olduğu doktora gidiyor. Tek hedefi Şampiyonlar Ligi elemesine yetişmek. Büyük bir adanmışlık...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Szymanski arasında, kıyasıya bir rekabet olması bekleniyor.