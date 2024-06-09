Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Griezmann çalımı!

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da Antoine Griezmann için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz birçok transferde karşı karşıya gelmiş ve iki dev kulüp, kıyasıya bir mücadele vermişti.

Fred transferinde Fenerbahçe galip gelirken Wilfreid Zaha transferinde ise Galatasaray zafer elde etmişti.

2023'ün yazında başlayan transfer yarışı, sezon içinde yerini şampiyonluk yarışına bıraktı ve Galatasaray, ipi göğüsleyen takım oldu.

Haberin devamı aşağıda

Şimdi iki dev kulübün, başka bir yıldız futbolcunun transferinde karşı karşıya geldiği iddia edildi. Bu ismin, Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann olduğu kaydedildi.

Galatasaray da devreye girdi

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Atletico Madrid'in süper yıldızı Antoine Griezmann'ın peşine düştü.

Sportif direktör Cenk Ergün'ün piyasa değeri 25 milyon euro olan 33 yaşındaki hücum oyuncusu için İspanyol devi ile ilk teması kurduğu vurgulanıyor.

Fenerbahçe ile anılıyordu

Atletico, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu için 12 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Forvet, 10 numara ve sol kanatta görev yapabilen Griezmann ise yıllık 10 milyon euro talep ediyor.

Fransa Milli Takımı ile çıktığı 128 maçta 44 gol atan ünlü yıldız, birkaç gün önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Geride bıraktığımız sezonda 48 resmi maça çıkan Griezmann, 24 gol ve 8 asistlik katkısıyla dikkat çekti.

Santrfor, forvet arkası ve kanat bölgelerinde görev yapabilen yıldız oyuncunun Atletico Madrid'deki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.