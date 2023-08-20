Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin gündeminde olan Partey için Galatasaray ciddi bir şekilde devreye girdi.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin transfer durumunu sorduğu Partey için Galatasaray da devreye girdi. Arsenal, başlarda Ganalı oyuncunun takımdan ayrılmayacağını açıklasa da ilerleyen süreçte bu fikir değişti.

Arsenal karar verdi

The Mirror Gazetesi'nin haberine göre; Arsenal, sarı kırmızılı takımın Partey ile görüşmesine yeşil ışık yaktı. Teknik direktör Mikel Arteta'nın, Ganalı oyuncusu için geçtiğimiz günlerde "Thomas Partey bizim için ve benim için çok önemli bir oyuncu ve onun takımda olmasını istiyoruz, orası kesin." ifadelerini kullansa da Partey'in ayrılmasına izin verecek. Arsenal da Partey ile yolların ayrılmasına olumlu bakıyor.

Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da istiyor



30 yaşındaki futbolcu ile Juventus ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği ancak ilgisini resmileştiren ve transfer görüşmelerini başlatan tek takımın Galatasaray olduğu ifade edildi.

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un transfer müzakereleri için çok zaman harcadığı ve her iki tarafın da anlaşmanın olumlu sonuçlanmasını beklediği aktarıldı.

Partey'in performansı

Arsenal ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Partey geçen sezon 40 maçta forma giyerken takımına 3 gollük katkıda bulundu.