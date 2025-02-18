Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe hakkında sert açıklamalar geldi.

Sarı-Kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, ezeli rakipleri Fenerbahçe hakkında konuştu. Şubat ayı Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Özbek, TFF'nin daveti üzerine de cevabını verdi.

İşte Dursun Özbek'in konuşmalarından satırbaşları:

"Dün futbol takımımız Rize'deydi. Dünkü maçı kazanmak suretiyle liderliğimizi koruduk. Ligde ilk 23 maçın 20'sini kazanan ve bunu ilk defa başaran bir takımdan bahsediyorum. 24 maçın 3'ünde sadece berabere kalmışız. Buna emek verenlere güzel bir alkış rica ediyorum. Cesaretlendirelim.

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Perşembe günü terlerinin son damlasına kadar savaşacaklar ve Avrupa'da devam etmemizi sağlayacaklar. Perşembe günü kar bekleniyor. O soğuk havada zafer ateşini yakmak için sonuna kadar destek gerekiyor. Tüm taraftarlarımızı çağrı yapıyorum. Her zaman büyük destekçilerimiz, perşembe böyle ihtiyaç duyulan bir gün."

'AHLAKSIZLAŞAN...'

"Birçok arkadaşım, futboldaki son dönem gelişmeleri, haddini bilmeyen ve giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum.

Galatasaray Divan Kurulu'ndan "İt ürür kervan yürür sesleri" yükselince...

Hepimizin içinde birikmiş çok şey var, farkındayım.

Önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Bizi sürekli kışkırtarak, kardeşi kardeşe kırmak isteyen projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına izin vermeyeceğim."

'TFF'NİN DAVETİ SAMİMİ DEĞİL'

"Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan.

Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, cevap vermemişken ve önemli maçımıza 1 saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrının yapılma sebebini takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR çalışmasıysa bunun bir parçası olmayacağım."

'ŞAMPİYON OLACAĞIZ!

"Yüksek sesle tekrarlıyorum; Galatasaray tüm bu olanlara rağmen sahada kazanacak ve şampiyon olacaktır. Kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz."