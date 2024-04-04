Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı öncesi TFF'ye sürpriz talep!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinde öncesinde, iki takımda da şaşırtan gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa'da dev bir randevu gerçekleşecek.

Ancak, yapılan açıklamalar neticesinde henüz futbol sahası içerisine konsantrasyon tam anlamıyla sağlanmış değil. Fenerbahçe'nin Süper Kupa mücadelesine U-19 Takımı ile çıkma kararının ardından Galatasaray da Türkiye Futbol Federasyonu'na sürpriz bir talepte bulundu.

Dün akşam oynanan Adana Demirspor maçı öncesinde Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararı kesinlik kazandı. Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Adana Demirspor karşılaşmasının öncesinde yaptığı açıklamada Süper Kupa kararını bildirdi.

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Ne söylendi?

Bilecik, "Bütün hazırlığımızı 19 yaş altı takımımızla Urfa'ya gitme şeklinde yaptık. Taraftarlarımız maçın skorunu düşünüyor. Son derece iyi bir akılla Urfa'ya gidiyoruz. Sizleri kötü hissettirecek, sıkıntıya sokacak bir noktada olmayacaksınız. Taraftarlarımızın da maça gitme organizasyonu yapmasına gerek duymuyoruz. Urfa kentine de bir söz verelim, uygun bir tarihte Fenerbahçe A takımını Urfa'ya götürerek, takımımızı Urfa'daki kardeşlerimize izlettireceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte Galatasaray'ın talebi!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin bu kararının ardından Süper Kupa maçıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finali için iki kulüp de yabancı hakeme sıcak bakıyor. Ancak Galatasaray cephesinin bir isteği daha var. Sarı-Kırmızılı ekip, VAR hakemlerinin de yabancı olmasını istiyor. TFF'nin konuyla ilgili vereceği karar şimdiden merak konusu oldu.