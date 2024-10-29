Galatasaray'dan Ersin Destanoğlu göndermesi

Galatasaray, derbide kaydettiği ikinci gol öncesindeki pozisyona itiraz eden Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na gönderme yaptı.

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yendi

Ersin Destanoğlu ikinci goldeki pozisyona itiraz etti

Galatasaray'dan gönderme geldi

NE OLDU? Galatasaray, dün akşam Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, derbinin yankıları sürüyor. Maçın 67. dakikasında Gabriel Sara'nın sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Osimhen penaltı noktasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturmuş ve sarı kırmızılı takım skoru 2-0'a getirmişti.

Serbest vuruş öncesi barajı ayarlarken hakem Arda Kardeşler'in oyunu başlattığını savunan Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu itirazları nedeniyle sarı kart görmüştü.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş'ın ve Ersin Destanoğlu'nun bu pozisyona itirazı maç sonunda da devam ederken, Galatasaray'dan ezeli rakibine konuyla ilgili gönderme geldi. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Gabriel Sara topun başına geçiyor." ifadeleriyle birlikte, bazı çizgi film karakterlerinin uyuyan görsellerine yer verildi.

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DAHA FAZLASI: Ersin Destanoğlu maçın ardından şunları söylemişti: "Böyle olmaz, adil maç yönetilmesi lazım. Gördüğünüz çalın, bu kadar basit. Taraftarlar 'ha hu' yapınca topu rakibe verirseniz zorlanırız. Bu kadar kolay değil."

"Senelerce bu ülkede hakemler tartışılıyor. Bu kadar kolay değil. Takdir haklarını Galatasaray lehine kullanan bir hakem vardı. Bize faul yapılıyor. Galatasaray lehine faul veriliyor. Sarı kartlı oyuncular var. İkinci sarı yok. Ben anlamıyorum. Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. İtiraz ediyorum. Kart görüyorum. Bugün futbolun önüne geçen bir hakem yönetimi vardı."