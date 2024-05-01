Galatasaray'dan Dries Mertens'e sürpriz teklif: Teknik ekip planı!

Galatasaray, 37 yaşına basan ve sözleşmesi sezon sonunda biten Dries Mertens'in geleceği ile ilgili sürpriz bir karar verdi.

Mertens'in sözleşmesi sona eriyor

Galatasaray yönetiminden karar çıktı

Mertens teknik ekip planına sıcak bakıyor

NE OLDU? Önümüzdeki sezon için çalışmalara başlayan Galatasaray sezon sonunda sözleişmesi bitecek olan Dries Mertens için kararını verdi. Hem sahada hem de saha dışında takım liderlerinden biri konumuna gelen Belçikalı oyuncunun geleceği için teknik ekip planları yapılıyor.

BÜYÜK RESİM: Fanatik'in haberine göre, bu ay 37 yaşına girecek olan Mertens’le 1 yıllık yeni kontrat imzalanması, ardından teknik ekibe katılması için teklif yapılması planlanıyor. Galatasaray yönetimi, Belçikalı oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti ve önümüzdeki sezon için yeni sözleşme görüşmeleri başlayacak.

DAHA FAZLASI: Dries Mertens de geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da bir yıl daha oynamaya sıcak baktığını söylemişti. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 47 maça çıkan Belçikalı, 9 gol, 16 asiste imza attı.

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SIRADA NE VAR? Dries Mertens şu anda Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veriyor ve 5 Mayıs'ta Sivasspor'u konuk edecekler.