Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Manchester United'ın iki yıldızını gözüne kestirdi.

Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe'yle zorlu bir şampiyonluk yarışında olan Galatasaray, Süper Lig'in son 4 haftasına 4 puan farkla zirvede girdi.

Sarı-Kırmızılı ekip, bu sene çok arzuladığı şampiyonluğa ulaşıp önümüzdeki sezonun kadro planlamasını da tamamlamak istiyor.

Cimbom, bu kapsamda Premier Lig devi Manchester United'ın iki yıldızını transfer hedefi olarak belirledi.

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Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre; Torreira’nın yanına mutlaka güçlü bir oyuncu isteyen Okan Buruk, listenin ilk sırasına Manchester United’dan Casemiro’yu yazdı.

Brezilyalı orta sahanın İngiliz devinden yaz döneminde ayrılması neredeyse kesinleşmiş durumda. Sambacı’nın şimdilik kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği aktarılıyor. Sarı-Kırmızılılar, uygun bir bonservis bedeli ve yıllık ücret karşılığında 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi amaçlıyor.

Savunmaya da bir yıldız!

Buruk’un bu iki ayrılık sonrası Abdülkerim’in yanına istediği Raphael Varane konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde bir kas sakatlığı yaşayan Fransız savunmacı, menajerler vasıtasıyla yapılan ve resmi olmayan görüşmelerde Galatasaray’ın ilgisine çok iyi bir karşılık verdi.

Bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasında bir kez daha Galatasaray taraftarının coşkusundan çok etkilenen 31 yaşındaki stoper, İngiliz deviyle olan kontratındaki opsiyonu kullana kararı aldı.

Bonservissiz gelecek!

Sarı-Kırmızılılar böylece Varane’ı herhangi bir bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilecek. Bu görüşmenin de kongrenin hemen sonrasında resmi olarak gerçekleşmesi ve ön anlaşma yapılması bekleniyor.