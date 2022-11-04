Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri ile oynayacakları kritik maçta taraftar avantajını sonuna kadar kullanmak istiyor.

Galatasaray ile Beşiktaş bu hafta derbide buluşuyor

Sarı-kırmızılılar maç öncesinde taraftarı telefon konusunda uyardı

Kulüp, taraftarın takımla birlikte hücum ve savunma yapmasını istiyor

NE OLDU? Süper Lig'in 1. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçtiğimiz hafta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturduğu Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'deki son 4 karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet alabilen Sarı-kırmızılılar derbide taraftar avantajını kullanmak istiyor.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray'dan yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca telefon kullanmamaları yönünde uyarıldı. Kulüp, "İlk düdükten son düdüğe kadar telefon kullanma!" derken, "Takımınla hücum, takımınla savunma yap!" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'I NE BEKLİYOR? Okan Buruk'un öğrencileri, Beşiktaş derbisinin ardından 12 Kasım'da Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'ine konuk olacak.