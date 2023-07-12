Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı: Görüşmelere başladı!

Galatasaray, Beşiktaş'ın listesindeki Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford ile görüşmelere başladı.

Halil daha önce Galatasaray'da kiralık oynamıştı

Bu yaz Beşiktaş'ın transfer listesindeydi

Ancak Galatasaray yeniden devreye girdi

NE OLDU? Halil Dervişoğlu, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Galatasaray'da kiralık oynamıştı ancak sarı-kırmızılılarda beklenen seviyeye bir türlü çıkamadı. 23 yaşındaki forvet için bu yaz Beşiktaş'ın devreye gireceği söyleniyordu. Sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY NE YAPTI? A Spor'un haberine göre, Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için kulübü Brentford ile görüşmelere başladı.

BÜYÜK RESİM: Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyordu. Geçtiğimiz sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren Halil, 9 maçta forma giyip 1 asist kaydetti.