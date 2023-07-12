Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı: Görüşmelere başladı!

İdil Erin Tetik
Head coach Okan Buruk of GalatasarayGetty Images
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Galatasaray, Beşiktaş'ın listesindeki Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford ile görüşmelere başladı.

  • Halil daha önce Galatasaray'da kiralık oynamıştı
  • Bu yaz Beşiktaş'ın transfer listesindeydi
  • Ancak Galatasaray yeniden devreye girdi

NE OLDU? Halil Dervişoğlu, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Galatasaray'da kiralık oynamıştı ancak sarı-kırmızılılarda beklenen seviyeye bir türlü çıkamadı. 23 yaşındaki forvet için bu yaz Beşiktaş'ın devreye gireceği söyleniyordu. Sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY NE YAPTI? A Spor'un haberine göre, Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için kulübü Brentford ile görüşmelere başladı.

BÜYÜK RESİM: Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyordu. Geçtiğimiz sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren Halil, 9 maçta forma giyip 1 asist kaydetti.