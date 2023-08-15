Galatasaray'dan Beşiktaş'a sürpriz transfer çalımı! Rashica KAP'a bildirildi

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdiğini duyurdu.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın formasını giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rashica için görüşmelere başladı. Temaslar çok hızlı şekilde ilerlerken yıldız oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken Beşiktaş, transferi KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, devreye girdi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu Rashica için Beşiktaş sürpriz bir şekilde devreye girdi. Siyah-Beyazlı ekip, Kosovalı yıldızı transfer etmek için kulübüyle görüşmelere başlarken en kısa süre içerisinde bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

Beşiktaş'tan KAP açıklaması

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

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"Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Beşiktaş'ın, Norwich City'ye 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarılırken oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı ve Rashica'nın 2 milyon Euro maaş alacağı ifade ediliyor.