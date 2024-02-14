Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için Arda Güler taktiği

Galatasaray yönetimi, Avrupa kulüplerinin radarındaki Barış Alper Yılmaz için Arda Güler taktiği uygulamak istiyor.

Barış Alper Yılmaz için Avrupa'dan teklif var

Galatasaray yönetimi sözleşmesindeki bir madde için harekete geçti

Arda Güler taktiği uygulanacak

NE OLDU? Bu sezon Galatasaray formasını 38 kez terleten Barış Alper Yılmaz performansını yükseltti ve Avrupa'dan teklifler aldığı söyleniyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılması beklenen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde bulunan sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesini kaldırmak için Galatasaray harekete geçti. Keçiörengücü, 2021 yazında 1.8 milyon euro'ya Galatasaray'a sattığı Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi koymuştu.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe, Arda Güler'in transferinden yüzde 20'lik hakkını 2.5 milyon euro karşılığında Gençlerbirliği'nden almış ve bu sayede Real Madrid'e satışında 20 milyon euro'nun tamamı sarı-lacivertli kulüpte kalmıştı.

DAHA FAZLASI: Galatasaray da 20 milyon euro üzerinde değer biçilen Barış Alper Yılmaz için benzer girişimde bulunacak ve Keçiörengücü ile anlaşmak için pazarlık yapacak.

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SIRADA NE VAR? Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa kulüplerinin radarında olduğu söylenirken Galatasaray, 15 Şubat'ta çıkacağı Sparta Prag maçına hazırlanıyor.