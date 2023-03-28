Galatasaray'dan Azerbaycan Türkçesi ile teşekkür mektubu

Galatasaray depremden etkilenen vatandaşlar için düzenlenen maçın ardından Karabağ'a Azerbaycan Türkçesi ile teşekkür etti.

Galatasaray ile Karabağ dostluk maçında buluştu

İki kulüp depremzedeler için sahaya çıktı

2-1 Galatasaray kazandı

NE OLDU? Galatasaray'ın Karabağ ile oynadığı dostluk maçının tüm gelirleri depremden etkilenen vatandaşlar için bağışlandı. Sarı-kırmızılıların 2-1 galip geldiği mücadele güzel misafirperverliğe sahne oldu. Galatasaray da Azeraycan Türkçesi ile teşekkür mektubu yayınladı.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde: "TƏŞƏKKÜR MƏKTUBU Qardaş ölkə Azərbaycanın seçkin komandası Qarabağ FK ilə həyata keçirdiyimiz ve əldə edilən qazancı zəlzələdən zərər çəkmiş vətəndaşlarımıza bağışlanan dostluq oyunu, klubumuzu ve icmamızı sevindirmişdir. Bakı Olimpiya Stadionunda həyata keçirilən oyuna təşrif buyuraraq bizi şərəfləndirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cenab İlham Əliyev ve xanımı Mehriban Əliyevaya Klubumuzu böyük bir nəzakətlə qarşılayan Qarabağ FK Prezidenti Cenab Tahir Gözələ ve İdarə heyətinə təşəkkürlərimizi bildiririk. Buna əlavə olaraq, Bakıdakı coşqulu qarşılamaya və göstərdikləri böyük marağa görə Azərbaycan halqını bir daha salamlayıram. Hörmətlə, Dursun Aydın Özbək"