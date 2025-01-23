Galatasaray'da son dakika Mauro Icardi krizi! Arjantinli yıldızın sözleşmesi feshedilecek mi?

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Rams Park'ta oynanan Tottenham Hotspur maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Daha sonra sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Arjantinli yıldız, Wanda Nara'nın ayrılığının ardından China Suarez ile birlikteliğe başlamıştı.

China Suarez ile geçtiğimiz günlerde Icardi, Arjantin'in kıyı şehirlerinden biri olan Mar de Plata'da bir partide görüntülenmişti.

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Videonun yayılması Galatasaray yönetiminde şok etkisi yarattı.

Mauro Icardi, Galatasaray yönetimini kızdırdı

Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen'e göre Mauro Icardi'nin, sevgilisi China Suarez ile bir partide dans ederken görüntülerinin ortaya çıkması Galatasaray yönetimini kızdırdı.

Etchegoyen'in aktardığı bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

"Türkler yanıyor. Onun parti yaptığını gördükten sonra kulüp yetkilileri acil bir toplantı yaptı. O toplantı yapıldı ve söylemek istediğim, Icardi'nin sözleşmesini feshedebilecekleri!

Mauro Icardi'ye ultimatom

"Ayrıca bunun bir gecede olmayacağını da söylemek istiyorum. Icardi uzun süredir işinde bazı şeyleri yanlış yapıyordu.

"Türkler Icardi'ye bir ültimatom verdi: Ya iyileşmen için seyahat edersin (İstanbul'a gelirsin) ya da sözleşmeye dayalı ilişkiye son veririz."