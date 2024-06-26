Galatasaray'dan 50 milyon euroluk transfer planı

Galatasaray, ayrılığı gündemde olan beş futbolcusundan toplam 50 milyon euroluk bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılılar 5 oyuncuyla yol ayrımında

Galatasaray'ın en yüksek gelir beklediği 2 oyuncu belli oldu

Aslan, 50 milyon euro'luk bonservis geliri bekliyor

NE OLDU? Yeni sezonun kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 5 futbolcunun ayrılığı gündemde. Sarı-Kırmızılılar söz konusu isimlerin satışından ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'in haberine göre Galatasaray'ın göndermeyi düşündüğü isimler Nicolo Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Tete. Aslan söz konusu 5 futbolcudan toplam 50 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Galatasaray'ın transfer satışından en yüksek geliri Nicolo Zaniolo ve Kerem Aktürkoğlu'ndan beklediği söyleniyor. İki oyuncudan 30-35 milyon euro gelir hedefleniyor.

DAHA FAZLASI: Nicolo Zaniolo ile Atalanta ve Fiorentina ilgilenirken Kerem Aktürkoğlu için bazı Suudi Arabistan ekiplerinin ve Real Sociedad'ın devreye girebileceği iddia ediliyor.

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SIRADA NE VAR? Avrupa Şampiyonası'nın 14 Temmuz'da sona ermesinin ardından transfer gündeminde daha yoğun günler yaşanacak.