Galatasaray'da Ziyech'le yollar ayrılıyor: Menajeri açıkladı!

Galatasaray'la yıldız futbolcusu Hakim Ziyech arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

Galatasaray'da geçtiğimiz yaz transfer döneminde Premier Lig devi Chelsea'den kadroya katılan Hakim Ziyech dönemi sonra eriyor.

Faslı yıldızın menajer, yaptığı açıklamada Galatasaray macerasının iyi başladığını vurgularken bu serüvenin iyi sürmediğini ifade etti.

Ne söylendi?

Galatasaray'da, sezon başında Chelsea'den transfer edilen Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu. Faslı yıldızın menajeri olayı resmen doğruladı. Gazeteci Ayhan Şensoy'un haberine göre; Menajer George Gardi; "Hakim Ziyech için Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi.

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Ayrılmak istediğimizi Galatasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak" diye konuştu.

Ziyech ne yaptı?

Sezon başında takıma katılan yıldız oyuncu tüm kulvarlarda 14 maça çıkarken dört gol ve iki asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu özellikle Rams Park'ta 3-3 berabere kalınan Manchester United maçında attığı iki golle yıldızlaşarak mücadelenin adamı seçilmişti.