Galatasaray'da Yusuf Demir'in yeni takımı şaşırttı

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir, yeni bir maceraya yelken açıyor.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir, İsviçre'nin Basel takımına kiralandı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan genç oyuncu bugün İsviçre'nin yolunu tutacak.

Barcelona kariyeri

Yusuf Demir, 2021-2022 sezonunda Barcelona tarafından kiralanarak takıma katıldı. İspanyol ekibinde yalnızca ocak ayına kadar kalan Demir, tekrardan Rapid Wien'e gönderildi. Yusuf Demir, Barcelona'da yalnızca 9 maçta oynayabildi.

Galatasaray performansı

Yusuf Demir, sarı kırmızılı ekipte geçtiğimiz sezon 5 lig ve 1 kupa maçına çıktı. Demir, gol ve asist katkısı veremedi.

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Basel'le anlaşma sağladı

TRT Spor'un haberine göre; geçtiğimiz sezon takımda kendine yer bulamayan ve bu sezon hazırlık maçlarında dahi forma giyemeyen Demir, satın alma opsiyonuyla beraber takımdan ayrıldı. Opsiyonun 5 milyon Euro'nun üzerinde olduğu aktarılıyor.