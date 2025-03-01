Galatasaray'da Yunus Akgün'den dev fedakarlık! Teknik heyetten tebrik

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, gösterdiği fedakarlıkla takımına olan bağlılığını da kanıtladı.

Sarı-Kırmızılı takımın ve Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Yunus Akgün ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre yıldız oyuncunun dizinin aslında ameliyat edilmesi gerektiği belirtildi.

Ancak, oyuncunun iyileşme süreci uzamasın diye böyle bir karar alınmadığı ifade edildi.

Galatasaray'da teknik heyetin Yunus'u bu fedakarlığından dolayı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

Haberin devamı aşağıda

Yunus'un performansı

Milli yıldızın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Bu sezon forma giydiği 32 karşılaşmada 11 gol atıp 7 asist yapan Yunus, Konyaspor ile oynanan kupa maçında 63 dakika görev aldı.