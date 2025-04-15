Galatasaray'da peri masalı sona eriyor: Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Türkiye'den ayrılacağı konusunda haberler var. Tecrübeli golcünün, bu sezonun sonunda ülkesine döneceği aktarıldı.

2019'da Inter'den olaylı bir şekilde ayrılan Icardi, PSG'de beklentileri karşılayamamış ve gözden düşmüştü. Ancak yıldız futbolcu Galatasaray'da geçirdiği son 3 sezonda Avrupa'nın en üretken forvetlerinden biri olarak taraftarın beğenisini toplamıştı.

Sözleşmesi devam ediyor

Sabah'ın haberine göre; Şu anda ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Icardi, bir yandan da geleceğini planlamaya başladı. Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Türkiye'den ayrılması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

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Performansı

Icardi, Türkiye'de kendine uygun bir ortam bulmuş gibi görünse de, özel hayatındaki çalkantılar futbolunu gölgeliyor. Bu sezon 14 maçta 6 gol ve 2 asist yaptı. Geçen yıl ise 47 maçta 32 gol ve 12 asistle yıldızlaştı.

Çalkantılı özel hayatı...

Ancak eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı süreç, mahkemeler, sadakat krizleri ve sosyal medyaya yansıyan özel hayat detayları nedeniyle kafa karışıklığı yaşıyor. Bu durumun onun ayrılık kararını etkilediği düşünülüyor.

Ailesi için ülkesine dönecek

Geçmişte Milan ve Juventus gibi Serie A devleriyle adı anılsa da bu ihtimaller artık rafa kalkmış görünüyor. InterLive'e göre, Icardi'nin birinci önceliği artık Arjantin'e dönmek ve kızlarına yakın olmayı planlıyor.

Bu, hem kariyer hem kişisel yaşam açısından çok kritik bir karar olacak. Ancak Wanda Nara ile süren hukuki savaş, bu kararı zorlaştırabilir. Özetle, Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılığı artık ciddi bir ihtimal. Yaz transfer döneminde yeni bir forma giymesi, tamamen bu özel süreçlerin sonucuna bağlı olacak.