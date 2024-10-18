Galatasaray'da negatif enerjiyi dağıtan 4 ayrılık: Florya'da yüzler gülüyor

Galatasaray'da bu sezon başında yaşanan dört ayrılık, Florya'daki tüm havayı değiştirdi.

Galatasaray dört isimle yollarını ayırdı

Bu karar takım üzerindeki negatif enerjiyi kaldırdı

Florya'da yüzler gülüyor

NE OLDU? Galatasaray'da yeni sezon öncesi Wilfried Zaha, Oliveira, Tete ve Ndombele ile yollar ayrılmıştı. Milliyet'in haberine göre, takım içinde huzursuzluk çıkaran bu isimlerin ayrılığı Galatasaray'da bu sezonun en büyük kazanımı olarak görülüyor.

Sarı-kırmızılıların antrenmanlarında futbolcuların neşeli halleri dikkat çekerken Okan Buruk ve ekibinin bu tablodan çok memnun olduğu söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Habere göre, soğuk tavırlarıyla dikkat çeken Hakim Ziyech ayrılıkların ardından mutlu halleriyle gözden kaçmıyor. Ailevi sorunları nedeniyle sezon başında mutsuz olan Mauro Icardi'nin de Wanda Nara ile barışmasının ardından moralinin düzeldiği söyleniyor.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı. Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

SIRADA NE VAR? Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.