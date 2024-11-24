"Galatasaray'da ne işi var?" Sergen Yalçın'dan sert tepki

Galatasaray'ın Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Sergen Yalçın, Hakim Ziyech eleştirisi yaptı.

Galatasaray, Volkan Demirel'in takımını 1-0 mağlup etti

Sergen Yalçın'dan eleştiri geldi

"Ziyech neden Galatasaray'da?" diye sordu

NE OLDU? Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Volkan Demirel'in takımı Bodrum FK'ya konuk oldu ve Michy Batshuayi'nin tek golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Ekol TV ekranlarında değerlendiren yorumcu Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusunu eleştirdi.

NE SÖYLENDİ? Sergen Yalçın şunları söyledi: "En anlamadığım konu ne biliyor musun? Şimdi bütün Galatasaraylılar bana hak verecek. Bu Hakim Ziyech'in ne işi var Galatasaray'da? Allah aşkına, inanamadım ya! Adam yürümüyor bile maçta yürümüyor. Takım kontra atak yiyor, yürümüyor bile. Anlamadım yani neden Galatasaray'a geldi? Niye geldi? Başka bir yere gitseydi de Galatasaray daha iyi bir oyuncu alsaydı bari."

"İnanamadım yani bugün Hakim Ziyech'i seyrettim. Kaçırdığı golü boşver, ben ona bakmıyorum. Ben oyun içerisinde durumuna bakıyorum futbolcunun. Galatasaray takımına hiç olmuyor. Barış Alper falan canına dişine takıp koşuyor, Ziyech 3 metre bile yürümüyor. O kadar güçsüz ki üflesen düşecek. İnanamadım yani. Galatasaray ortalamasının çok altında, Galatasaray'a hiç olmuyor. Tempoyu düşürüyor, takımı eksik oynatıyor."

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SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını 28 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Az Alkmaar deplasmanında oynayacak. Okan Buruk'un öğrencileri ardından 1 Aralık'ta Eyüpspor'u konuk edecek.