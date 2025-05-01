Galatasaray'da gelecek sezon takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın 3 alternatifi belli oldu.

Sarı-Kırmızılı ekip, gelecek sezonun transfer planlamasına başlarken Uruguaylı efsane kalecisi Fernando Muslera'nın yerine geçebilecek kaleci için de yoğun çaba sarf ediyor.

Ne söylendi?

A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera'nın yerine kaleci takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürürken bu mevkii için 3 aday olduğu vurgulandı.

İşte 2 aday...

Galatasaray son olarak Lille forması giyen 23 yaşındaki file bekçisi Lucas Chevalier'in şartlarını sordu. Haberin detaylarında Fransız ekibinin yaklaşık 20 milyon euro civarında bir bedel beklediğinin altı çizildi.

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Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme bomba gibi düşen Jan Oblak için görüşmeler devam etse de bu transferin düşük ihtimalli olduğu söylendi.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de Courtois'in sakatlığı sonrasında formayı alan ve başarılı bir performans sergileyen Andriy Lunin için Galatasaray devreye girmişti ancak İspanyol devi yaklaşık 25 milyon euroluk bir beklenti içerisinde olduğu için sarı-kırmızılıların, Ukraynalı kaleciyi listenin aşağısında tuttu belirtildi.