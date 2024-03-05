Galatasaray'da Muslera bilmecesi çözülüyor: Sürpriz teklif!

Galatasaray, Fernando Muslera'nın yeni sözleşmesine yönelik harekete geçti.

Uruguaylı kaleci, 2011 yılında Galatasaray'a imza attığından beri takımın en önemli parçası oldu. Tecrübeli eldivenin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve menajeriyle yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç alınamadı.

Ancak, son dönemde gösterdiği performansla yine büyük alkış toplayan Muslera için başkan Dursun Özbek bizzat devreye girecek.

Dursun Özbek devrede!

Fanatik'in haberine göre; Nando’nun Beşiktaş derbisi performansı, bir kez daha onun Galatasaray için önemini gözler önüne serince, bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek devreye girdi. Kurmaylarına talimat veren Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Muslera ile bir an önce sözleşme uzatılmasını istedi. Galatasaray Yönetimi, Uruguaylı file bekçisiyle ilk resmi görüşmeyi bu hafta gerçekleştirecek.

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2 yıllık sözleşme

Daha önce Muslera’nın 2.2 milyon Euro istediği, Galatasaray’ın ise 1.5 milyon Euro önerdiği konuşuluyordu. Muslera’ya 2 yıllık yeni bir teklif yapılacak. Sarı-Kırmızılı kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro net maaş kazanan Muslera’nın bu kez ücretinden feragat edip etmeyeceği merak konusu...