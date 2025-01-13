Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Transfer görüşmesini Wanda Nara yapacak...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili Arjantin basınında ortaya bomba bir iddia atıldı.

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve üst üste üçüncü şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in Arjantin basını kaynaklı haberine göre, Arjantin'in köklü ekiplerinden River Plate, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Mauro Icardi, River Plate'e mi gidiyor?

Haberde bu transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:

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"Son günlerde Mauro Icardi'nin adı Arjantin futbol çevrelerinde güçlü bir şekilde yankılanıyor. Şu anda Türk kulübü Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biri olan forvet oyuncusunun River Plate'in radarında olduğu bildiriliyor.

Söylentilere göre kulüp, Rosarino'lu oyuncuyu ülkeye geri getirmek için milyonlarca dolarlık bir teklif yapmayı planlıyor.

Henüz resmi bir doğrulama olmasa da, böyle bir hamlenin sonuçları Güney Amerika futbolunun manzarasını hem sportif hem de finansal açıdan değiştirebilir."

"Icardi'nin takıma katılması kulübün uluslararası projeksiyonunu olumlu yönde etkileyerek sponsorların ilgisini çekebilir ve televizyon hakları ile bilet satışlarından daha fazla gelir elde edilmesini sağlayabilir.

Wanda Nara bombası

"Kulübe yakın kaynaklara göre, operasyon sponsorlar ve stratejik ortaklarla yapılacak anlaşmalarla desteklenecek. Potansiyel sponsorlar arasında spor giyim şirketleri, bankalar ve Icardi gibi uluslararası üne sahip bir oyuncunun imajıyla kendilerini ilişkilendirmek isteyen teknoloji platformları gibi spor alanında varlık gösteren küresel markalar yer alıyor.

"Kulübe yakın kaynaklara göre, operasyon sponsorlar ve stratejik ortaklarla yapılacak anlaşmalarla desteklenecek. Potansiyel sponsorlar arasında spor giyim şirketleri, bankalar ve Icardi gibi uluslararası üne sahip bir oyuncunun imajıyla kendilerini ilişkilendirmek isteyen teknoloji platformları gibi spor alanında varlık gösteren küresel markalar yer alıyor."