Galatasaray'da Mauro Icardi'nin paylaşımı herkesi hayrete düşürdü.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takıma imza atışının 2'nci yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İşte o sözler

Mauro Icardi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"7 Eylül 2022... İki yıl önce, zorluklar ve belirsizliklerle dolu, aynı zamanda umut ve hayallerle dolu yeni bir maceraya başladık. Bugün geriye baktığımda başardığımız şeyleri görüyorum ve büyük bir minnettarlık hissetmekten kendimi alamıyorum. Bu yol hepinizin desteği olmadan aynı olmazdı.

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"Her çaba, her teşvik sözcüğü ve her küçük jest bizi buraya getiriyor. Sadece hedeflerimize ulaşmadık, aynı zamanda bir takım ve birey olarak da büyüdük. Bu nedenle, bu yolculuğun bir parçası olan herkese en derin teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu başarının temel taşları oldular.

'Gelecek hâlâ belirsiz ama...'

Gelecek hala belirsiz ama sizin gibi insanlar yanımda olduğunda gelecek her türlü zorlukla yüzleşebileceğimizi biliyorum. Bağlılığınız ve tüm çabanız için yürekten teşekkürler.