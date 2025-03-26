Galatasaray'da kalacak mı? George Gardi'den Victor Osimhen açıklaması

Menajer George Gardi, Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

George Gardi'den Victor Osimhen sözleri

Galatasaray'da kalacak mı?

"Osimhen hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi" dedi

NE OLDU? Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in sezon tamamlandıktan sonra kariyerini nerede devam ettireceği sorusunun cevabı merakla beklenirken, futbolcuyla ilgili transfer söylentilerinin de hızı kesilmiyor.

Osimhen için son iddia teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal'den geldi. Nijeryalı golcünün, Suudi takımıyla anlaşma üzere olduğu ileri sürüldü.

Bu iddiaya yanıt ise Osimhen'in Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak gelmesinde büyük pay sahibi olan George Gardi'den geldi.

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NE SÖYLENDİ? Tuttomercatoweb'e konuşan Gardi, sarı-kırmızılı oyuncunun adının Al Hilal ile anılmasının sorulması üzerine şunları söyledi: "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti, İstanbul'da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi"

"İstanbul'a gelen ilk örnek o değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman övgüyle bahsetti. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçeğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı"

George Gardi, "Peki ya Osimhen'in geleceği? Kendisi hakkında söylenti bol" sorusu üzerine ise, "Oyuncu buna daha sonra karar verecek. Şu an bu sezon fark yaratmaya odaklanmış durumda" dedi.